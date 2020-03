Milan Genoa, Pioli: "C’è un’emergenza, serve la mentalità giusta"

L’allenatore del Milan ha presentato la sfida col Genoa: "Dimostriamo di avere la concentrazione giusta per regalare un paio d’ore di svago ai nostri tifosi in un momento difficile. La squadra sta bene, è il momento di insistere"

Niente tifosi sugli spalti, niente conferenza stampa con i giornalisti. Per questo, Stefano Pioli ha presentato la sfida col Genoa in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club. "Siamo di fronte a un'emergenza e dobbiamo dimostrare di avere grande mentalità e concentrazione e sapere che non avremo tutti i nostri tifosi sugli spalti ma davanti alla televisione a vederci e sarebbe importante cercare di regalare loro un paio d'ore di svago e felicità in un momento così" ha detto l’allenatore del Milan. Che ha voluto caricare ancora i giocatori: "Sappiamo quanto sia importante tornare a vincere e giocare in campionato, siamo ancora lì e dobbiamo fare in fretta per recuperare la posizione".

Atmosfera e mentalità

"A Milanello c'è grande spirito e concentrazione, i ragazzi sanno l'importanza della partita di domani e del finale di stagione, per il club e per il nostro futuro. Abbiamo ancora tanto da dare, la squadra sta bene e dobbiamo dimostrare di far parte di una grande società" ha proseguito Pioli. L’allenatore si è quindi soffermato sull’importanza di questo momento e di come dovrà essere affrontato: "Ciò che abbiamo fatto finora ha fatto crescere la squadra, ma se vogliamo costruire qualcosa per il futuro è il momento di insistere, con la mentalità che Ibrahimovic mette in campo tutti i giorni".