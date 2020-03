Milan-Genoa: formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Milan-Genoa si giocherà regolarmente, dopo l'incertezza e le valutazioni nell'immediato pre partita di Spal-Parma con l'ipotesi di sospensione delle sfide di oggi. La Serie A va dunque in campo per il recupero della 26^ giornata. Porte chiuse, come da disposizioni del Governo, a San Siro. Begovic al posto dell'infortunato Donnarumma. Gabbia dal 1' e non Kjaer. Nel Genoa il partner d'attacco di Sanabria è Pandev. Calcio d'inizio come previsto sempre alle ore 15

LE ALTRE PARTITE: PARMA-SPAL - SAMP-VERONA

CORONAVIRUS, TUTTE LE NOTIZIE LIVE