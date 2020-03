Arrivo di prima mattina e inizio seduta alle 10.30. La squadra rossonera si è ritrovata quest'oggi a San Siro, rigorosamente a porte chiuse, per l'allenamento di rifinitura in vista del match con il Genoa: scelta voluta da Pioli per evitare troppi spostamenti tra Milano e Milanello e per preparare i giocatori al silenzio dello stadio. Contro i rossoblù si va verso la conferma del 4-4-1-1

GAZIDIS CONFERMA ALLA SQUADRA L'ADDIO DI PIOLI