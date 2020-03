Lega Serie A: "Continuano a non sussistere le condizioni legali per trasmettere in chiaro"

Attraverso una nota, dopo la nuova richiesta del ministro Spadafora, la Lega Serie A ha ribadito la posizione anticipata nella giornata di venerdì all'ANSA: "Non sussistono le condizioni legali per trasmettere in chiaro le partite". Il riferimento è alle gare della 26^ giorntata

La Lega di Serie A ribadisce, in una nota, la posizione anticipata ieri all'ANSA: "La trasmissione in chiaro delle partite di Serie A non è possibile. Continuano a non sussistere, infatti - è detto nella nota - per i motivi già elencati, le condizioni legali per trasmettere in chiaro le partite del campionato di Serie A". La Lega di A spiega di avere ricevuto nella giornata di sabato 7 marzo "una lettera da parte del signor ministro Spadafora con richiesta di valutare, alla luce di nuovi approfondimenti, la possibilità di concedere la libera fruizione televisiva delle gare di Serie A nei giorni 8 e 9 marzo".