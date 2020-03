Coronavirus in Italia: le news di oggi sul contagio e ricadute sullo sport

“Limitati gli spostamenti in Lombardia e 14 province. Un regime per l’area del contagio a cui saranno applicate misure restrittive più rigorose e uno per il resto del territorio italiano”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ufficializzato, in una conferenza stampa nella notte tra sabato e domenica, il nuovo decreto che inasprisce le disposizioni per contenere il contagio da coronavirus. La Lega Basket ha rinviato tutte le partite previste per domenica 8 marzo. Il presidente Figc Gabriele Gravina: "In caso di positività di un giocatore non escluderei la sospensione del campionato". La Serie A intanto si prepara a tornare in campo con i sei recuperi della 26^ giornata (si gioca oggi e domani). Tanti gli eventi sportivi sospesi, cancellati o rinviati. I campionati di rugby non riprenderanno fino al 15 marzo. In Premier via alle nuove misure: niente strette di mano a inizio partita. Negli Stati Uniti, anche la Nba si prepara all’ipotesi porte chiuse