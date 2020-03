Sky: "Il Ministro Spadafora si assuma le sue responsabilità"

Il ministro Spadafora ha accusato la nostra Azienda di non avere consentito di aprire a tutti, in chiaro, la visione delle partite – tra le quali Juventus-Inter – in questo momento particolarmente difficile per il Paese. Ci spiace constatare – e questa è la posizione ufficiale di Sky - che le ulteriori dichiarazioni del Ministro dello Sport, rilasciate senza alcun contraddittorio alla Rai, continuano a non corrispondere alla verità dei fatti.

Ora ci permettiamo di riassumerli, per fare chiarezza anche a colui che non vuole accettarla: