Controlli ai cancelli per i pochissmi presenti, spalti vuoti e steward con le mascherine: è la domenica della Serie A, che prova a ripartire dopo i rinvii delle scorse settimane per l'emergenza coronavirus. Come se non bastasse, la giornata è iniziata con un "giallo" al Tardini: dopo le parole del ministro dello sport Spadafora ("La Figc valuti la sospensione del campionato"), Parma e Spal sono state fatte rientrare negli spogliatoi. La partita è poi iniziata alle 13.45. La ricostruzione della giornata in foto

