L'attaccante del Sassuolo sblocca la gara contro il Brescia e poi esulta mostrando in camera un cartello consegnatogli dai compagni in panchina: "Andrà tutto bene", accompagnato dall'hashtag-appello "Restate a casa"

Un gran gol, poi un messaggio ancora più bello. L'ha lanciato Ciccio Caputo, in un momento difficilissimo per il Paese in piena emergenza coronavirus, cercando di rassicurare gli italiani. "Andrà tutto bene. Restate a casa", si legge sul cartello che, dopo il gol, si è fatto consegnare dai compagni in panchina, mostrandolo direttamente in camera.



Nel momento in cui ai giocatori viene chiesto di esultare evitando gli abbracci, Caputo abbraccia dunque idealmente tutti gli italiani con il suo gesto, quel cartello in un Mapei Stadium vuoto volto a raggiungere tutti con l'hashtag che in questi giorni invita i cittadini a rispettare le direttive del Governo ("Restate a casa") nella lotta al Coronavirus.