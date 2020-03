Coronavirus in Italia: le news di oggi sul contagio e ricadute sullo sport

Il premier Conte ha ufficializzato in una conferenza stampa a Palazzo Chigi nuove misure restrittive valide per tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di limitare il contagio da coronavirus. Il Dpcm è stato firmato nella serata di ieri ed è in vigore da oggi. "Non ci saranno più zone rosse, l'intera Italia diventa una zona protetta", ha spiegato. Nello stesso provvedimento l'ufficialità dello stop a tutti gli sport e alla Serie A fino al 3 aprile. Ma c'è una deroga per lo svolgimento a porte chiuse delle competizioni internazionali. Il ministro della Salute spagnolo conferma: "Siviglia-Roma di Europa League a porte chiuse". Intanto la Uefa ufficializza che PSG-BVB di Champions League e Olympiacos-Wolves di Europa League si giocheranno senza pubblico. La polizia di Basilea dice "no" al ritorno degli ottavi di Europa League con l'Eintracht: "Non si giocherà, nemmeno a porte chiuse". F1, gli organizzatori del GP di Melbourne: "Escludiamo GP senza pubblico". Basket, Sassari si ritira dalla Champions dopo la decisione delle autorità spagnole di giocare a porte aperte a Burgos. In USA spogliatoi chiusi ai media nei principali campionati