Tutti a casa per l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. Il bomber per eccellenza del campionato italiano ha già trovato il "passatempo" giusto: "Per non stare sul divano, io pulisco". Infine l'appello: "Ragazzi, state a casa è troppo importante"

“Siccome dobbiamo stare a casa, io pulisco”. Sono i giorni del coronavirus per tutti. Il consiglio principale è quello di restare in casa, limitare la vita mondana. Anche per Christian Vieri che ha subito trovato il “passatempo” giusto: dedicarsi alle pulizie. Sotto l’obiettivo del telefonino della sua Costanza Caracciolo, l’ex bomber del calcio italiano si mostra ai follower con i guanti, la tenuta 'casalinga' intento prima a passare l’aspirapolvere, poi a pulire il bagno, infine a rassettare il soggiorno. E come se non bastasse, anche lavare i piatti. Senza dimenticare l’appello a tutti: “Ragazzi, mi raccomando state a casa. Dobbiamo stare in casa. Mi raccomando, è troppo importante. Io per non stare sul divano pulisco. Il bagno prima faceva schifo, ora è diventato uno spettacolo. Quindi mi raccomando state a casa”. E sui video postati su Instagram, i commenti di amici ed ex compagni: da Francesco Totti: "Numero uno" a Marco Borriello: "Bravo, umiltà".

E quando tutto sarà finito…

In cambio, alla sua Costanza c’è una richiesta, per quando l’emergenza sarà passata: “Voglio andare a Las Vegas, pulisco di tutto per 15 giorni dalla mattina alla sera. Siccome dobbiamo stare in casa, perché è così.... Però mi devi dare tre giorni per andare a Las Vegas”. Una voglia di normalità che prima o poi arriverà per tutti. Intanto c’è da ascoltare l’appello di Bobo Vieri.