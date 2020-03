L'Inter è in isolamento, ma i giocatori stanno continuando ad allenarsi a casa, come si vede da una foto postata sui social da Brozovic e Skriniar. Sensi fa esercizi insieme alla fidanzata Giulia, D'Ambrosio chiede ai tifosi di "restare uniti, ma distanti". E poi c'è Eriksen, che lascia l'albergo per trascorrere questo particolare periodo ad Appiano CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la notizia della positività di Daniele Rugani al coronavirus, l’Inter è in isolamento domiciliare preventivo. I calciatori stanno trascorrendo questi giorni a casa, cercando di rimanere in forma in vista della ripresa della stagione. I nerazzurri si stanno allenando nella propria residenza, seguendo il programma consegnato dallo staff tecnico di Antonio Conte. Uno di loro, però, sta svolgendo questo periodo di isolamento ad Appiano Gentile: si tratta di Christian Eriksen, che non ha ancora una casa a Milano essendo arrivato a gennaio. Il danese ha vissuto fin qui in albergo, ma adesso era necessario trovare un luogo adatto dove restare in isolamento per rispettare tutte le misure di sicurezza. L’Inter ha così proposto al fantasista di trasferirsi ad Appiano, per trascorrere questo periodo particolare nel modo più agevole possibile.

Da Brozovic a Sensi: i nerazzurri si allenano a casa Il resto della squadra è in isolamento domiciliare preventivo nella propria residenza, cercando di ottimizzare al meglio il tempo trascorso a casa. Marcelo Brozovic ha postato sui social alcune foto del suo allenamento insieme al compagno di squadra Milan Skriniar: "Io resto a casa con il mio amico", scrive il centrocampista croato. Stefano Sensi si esercita in casa con la fidanzata Giulia Amodio, dopo un bel pranzo preparato insieme a base di spaghetti di soia e verdure, come si vede dalle stories pubblicate su Instagram.