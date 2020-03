Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha reso noto che "a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie". La squadra è in quarantena

Daniele Rugani è il primo calciatore di Serie A ad essere risultato positivo al coronavirus. Il difensore ha fatto sapere che sta bene, ma dopo il comunicato della Juventus in cui si annunciava il risultato del tampone, anche l’Inter ha deciso di muoversi. La squadra di Antonio Conte infatti è stata l’ultima avversaria dei bianconeri (match giocato domenica 8 marzo allo Stadium, concluso 2-0 per gli uomini di Sarri). L’Inter, di conseguenza, ha comunicato la sospensione dell'attività agonistica a scopo precauzionale attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: “FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie”. Al momento la squadra è in quarantena. Sempre a causa dell’emergenza Coronavirus, il match di Europa League tra Inter e Getafe è stato rinviato a data da destinarsi per via delle restrizioni stabilite dalle autorità italiane e spagnole.

Suning dona 300 mila mascherine alla Protezione Civile

Il club nerazzurro e Suning International hanno deciso di donare al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 300.000 mascherine ad uso medico e altri prodotti sanitari, tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione, al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus. Suning metterà inoltre a disposizione la propria filiera globale, utilizzando i propri canali di approvvigionamento, con l’obiettivo di fornire un supporto e un’assistenza mirata per aiutare il Paese, ad acquistare i materiali protettivi necessari a fronteggiare l’emergenza. "Speriamo che l'esperienza di successo della Cina nel contrastare il coronavirus possa aiutare a fermare la rapida diffusione del virus in Italia", ha affermato il presidente Steven Zhang.

Le altre iniziative

L’Inter hanno messo fin da subito in atto diverse azioni volte a supportare il contrasto alla diffusione del virus, dapprima in Cina e successivamente in Italia. Anche a Wuhan, infatti, Suning e l’Inter hanno donato 300mila maschere per uso medico e prestato sostegno ai soccorsi. Il Gruppo Suning è stato inoltre in prima linea sin dall’inizio dell’emergenza, supportando la popolazione cinese con servizi di spedizione gratuiti e donazioni di prodotti importati dall’estero a ospedali e istituzioni locali. La stessa Inter ha disputato il derby contro il Milan dello scorso 9 febbraio indossando una patch con un messaggio per Wuhan e tutta la popolazione cinese e lo scorso 5 marzo ha donato 100.000 euro al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco" di Milano funzionale a sostenere le attività di ricerca dell’Istituto.