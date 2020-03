Il club nerazzurro rafforza il proprio contributo nella lotta al Coronavirus con una nuova iniziativa dopo gli interventi in Cina e la donazione al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche al Sacco di Milano: "Non importa per chi fai il tifo o da dove vieni. Combattiamo come una squadra", le parole di Zhang

Dopo il consistente aiuto dato alla Cina, l'Inter continua ad offire il proprio supporto nella battaglia contro il Coronavirus anche all'Italia. Il club nerazzurro, come spiegato con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha deciso - insieme a Suning International - di donare al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 300mila mascherine ad uso medico e altri prodotti sanitari, tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione, al fine di fronteggiare l’emergenza che si è venuta a creare. Suning metterà inoltre a disposizione la propria filiera globale, utilizzando i propri canali di approvvigionamento, con l’obiettivo di fornire un supporto e un’assistenza mirata per aiutare il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e più in generale il Paese, ad acquistare i materiali protettivi necessari a fronteggiare l’emergenza: "Speriamo che l'esperienza di successo della Cina nel contrastare il Coronavirus possa aiutare a fermare la rapida diffusione del virus in Italia - ha affermato Steven Zhang ai microfoni del sito ufficiale - continueremo e rafforzeremo il nostro contributo per sostenere l'Italia nella lotta contro l’emergenza". Non è il primo intervento concreto da parte dell'Inter. I nerazzurri, infatti, avevano già donato 300mila maschere per uso medico a Wuhan al fine di offrire sostegno alla popolazione e alle autorità coinvolte nelle azioni di contrasto all’epidemia. Il Gruppo Suning è stato inoltre in prima linea sin dall’inizio dell’emergenza, supportando la popolazione cinese con servizi di spedizione gratuiti e donazioni di prodotti importati dall’estero a ospedali e istituzioni locali. Da ricordare, inoltre, che l'Inter ha disputato il derby contro il Milan dello scorso 9 febbraio indossando una patch con un messaggio per Wuhan e tutta la popolazione cinese e lo scorso 5 marzo ha donato 100mila euro al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L.Sacco" di Milano funzionale a sostenere le attività di ricerca dell’Istituto.

Zhang: "Combattiamo come un unico team"

Steven Zhang ha voluto ribadire l'iniziativa anche attraverso la sua pagina Instagram, dove ha aggiunto una dichiarazione per spronare alla lotta contro il Coronavirus: "Continueremo e rafforzeremo il nostro contributo per sostenere il mondo in questo periodo difficile - le parole del presidente dell'Inter - non importa per quale squadra fai il tifo. Non importa da dove vieni. Oggi e sempre combatteremo come un'unica squadra".