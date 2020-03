Vlahovic della Fiorentina positivo al coronavirus, e su Instagram: "Farò gol anche a lui

L'attaccante serbo è risultato positivo ai test per l'identificazione del Covid-19. Il club viola sta attivando tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa. In serata, le sue parole su Instagram: "Non preoccupatevi perché sto bene. Farò gol anche al virus". E' il settimo caso in Serie A dopo Rugani, Gabbiadini, Colley, Ekdal, Thorsby e La Gumina

