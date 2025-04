Vittoria e primo posto in solitaria. Non poteva desiderare una domenica migliore il Napoli che, dopo la sconfitta nel pomeriggio dell'Inter a San Siro contro la Roma, ha saputo approfittarne vincendo 2-0 col Torino e mettendo, forse definitivamente, la freccia del sorpasso in campionato. Doppietta di McTominay e +3 sull'Inter per la squadra di Antonio Conte, ora attesa da quattro appuntamenti fondamentali. "Non ho visto la partita dell'Inter, già soffro per la mia. Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli - ha spiegato l'allenatore nel post partita -. Ho spento il telefono, alla fine ho sentito che qualcuno era contento. Ho lasciato ai ragazzi la possibilità di scegliere se vedere o meno l’Inter. Prima della partita ho spiegato che non sarebbe cambiato nulla. Quello che ho detto alla squadra è che mancano quattro passi. Abbiamo fatto il primo, sappiamo benissimo che andremo ad affrontare due squadre che lottano per la salvezza come Lecce e Parma e poi arrivano due squadre in casa, Genoa e Cagliari. È tutto da giocare. È inevitabile che oggi contava vincere per noi, l'abbiamo fatto con grande determinazione, consci della propria forza. Lo stadio oggi è stato il dodicesimo e tredicesimo uomo in campo, è stato già difficile arrivare ed entrare nello stadio per quanti tifosi c'erano. Non erano contenti, ma eccitati: cercavano di trasmetterci tutta la loro determinazione. Lo scudetto sarebbe un prodigio. Non è la prima volta che siamo in testa, ovvio che ora mancano meno partite quindi gli errori li puoi pagare a caro prezzo. Ma ci dobbiamo godere il momento"