Altro caso di positività al Coronavirus in casa Samp, con l'esterno classe 1997 che è il primo in assoluto ad "autodenunciarsi". Il club blucerchiato ha affermato che non darà più informazioni su coloro che sono stati sottoposti ad accertamenti, ma il giocatore ha voluto rassicurare tutti attraverso il proprio profilo Instagram

Il primo ad "autodenunciarsi"

Depaoli non è il primo giocatore di Serie A a risultare positivo al virus, ma si tratta del primo caso in assoluto di "autodenuncia". La Samp, infatti, aveva ribadito la sua intenzione di non comunicare più informazioni sui propri tesserati che - in presenza di sintomi - erano stati sottoposti agli accertamenti in merito al Coronavirus. Questo per evitare fughe di notizie e inutili allarmismi: "L'unica notizia importante è che i ragazzi stanno tutti bene e sono nei loro domicili a Genova", aveva spiegato il club blucerchiato. Depaoli, tuttavia, ha voluto specificare le sue condizioni usando i propri canali social anche per rassicurare tutti.