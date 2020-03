Dopo Manolo Gabbiadini altri quattro giocatori positivi al coronavirus in casa Sampdoria. Il club blucerchiato ha annunciato che il difensore Omar Colley, i centrocampisti Morten Thorsby e Albin Ekdal e il centravanti Antonino La Gumina sono risultati positivi al test del tampone. Stesso esito anche per il responsabile medico, il dottor Amedeo Baldari. Il club blucerchiato fa sapere che i cinque "sono tutti in buona salute e si trovano in questo momento nelle proprie case a Genova".