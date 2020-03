Il club, attraverso i propri canali social, ha lanciato un’iniziativa per coinvolgere tutti i tifosi: cantare alle 19:45 di oggi il coro "Un giorno all’improvviso", che ha caratterizzato gli anni recenti dopo le vittorie degli azzurri

Un coro, che accompagnava il Napoli dopo ogni successo in campionato, quando sembrava possibile aggiudicarsi lo scudetto. Un’usanza recente, con la città che si affaccia il balcone e canta insieme in un momento complesso. Un richiamo all’arte immortale di Eduardo De Filippo, con quella frase tratta da una delle sue più grandi opere, Napoli milionaria. C’è tutto questo nell’iniziativa lanciata dal Napoli attraverso i propri profili social, che vuole coinvolgere tutti i tifosi. "Oggi (sabato 14 marzo, ndr), alle 19:45, facciamo cantare Napoli! Affacciati al balcone/finestra e canta ‘Un giorno all’improvviso...’! Manda un messaggio ai tuoi amici, vicini e dirimpettai e pubblica i video taggando @sscnapoli ed usando l’hashtag #HaDaPassaANuttata!" si legge. Un modo, dunque, di far sentire la propria fede anche da casa.