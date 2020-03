Inter, la gara contro il Sassuolo si gioca alla PlayStation. E Lukaku fa tripletta

"Oggi avremmo dovuto giocare IN casa, invece giocheremo DA casa": con questa frase, e con la foto delle formazioni ufficiali, l'Inter ha presentato una simpatica iniziativa. Sul profilo Facebook della società nerazzurra, i tifosi hanno potuto assistere alla sfida contro il Sassuolo ma... alla PlayStation. La gara era in programma a San Siro ma, come tutto il campionato di Serie A, è stata rinviata. L'Inter ha comunque voluto tenere compagnia ai tanti tifosi che in questi giorni sono chiusi in casa e che hanno potuto assistere a questo match giocato a PES2020.

Il club nerazzurro ha da qualche tempo aperto una sezione eSports, collaborando con il team QLASH, che ha curato questa simpatica iniziativa. Al joystick c'era Luigi 'Kirito_Yuuki_00 Loffredo, player ufficiale dell'Inter, con il frontman del progetto, Nicolò 'Insa' Mirra, alla telecronaca. In questo particolare match l'Inter ha vinto per 3-0 grazie alla tripletta di Romelu Lukaku. E, soprattutto, la società nerazzurra ha dato appuntamento ai prossimi impegni, con le gare in programma e rimandate per l'emergenza per il coronavirus che saranno giocate online su PES2020.