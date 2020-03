È un compleanno particolare, magari in tono minore, ma sempre di compleanno si tratta. Edin Dzeko fa 34 anni e festeggia per la prima volta da capitano della Roma. L'attaccante, che sta trascorrendo i giorni dell'emergenza coronavirus in casa con la moglie Amra, ha messo nel mirino Amedeo Amadei, terzo per numero di reti nel club con 111 gol. Obiettivo possibile per Dzeko, oggi a quota 102. Più difficile raggiungere Pruzzo (138 gol) e Francesco Totti (307). Chissà che, in queste ore di allenamenti casalinghi, l'ex City non stia pensando ai record da battere, a entrare sempre di più nella storia della Roma