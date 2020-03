In attesa di riprendere gli allenamenti e di capire quando si ritornerà a giocare, i calciatori di Serie A sono chiusi in casa per l'emergenza coronavirus. In questa fase ci si allena autonomamente, rispettando le indicazioni dello staff tecnico delle varie società, per mantenere le condizione. Non fa eccezione l'Inter, come raccontato da Danilo D'Ambrosio: "Conte, il suo staff e il team manager, ci fanno quotidianamente domande su come stiamo, su come trascorriamo le giornate e ci chiedono se rispettiamo il programma di alimentazione e quello fisico", le parole del difensore a Sky Sport.

"Stare a casa mi piace, ma spero vinceremo questa battaglia contro il coronavirus"

D'Ambrosio parla anche del coronavirus e di questi giorni di isolamento: "Non mi era mai capitato di restare a casa 24 ore su 24, devo dire che stare in famiglia si conferma la cosa più bella e quella che ti dà più emozioni. Da un lato quindi sono felice di restare a casa con la mia famiglia. La vittoria più grande in questo momento sarebbe quella di vincere questa battaglia contro il coronavirus perché ci sono tante famiglie che si sono distrutte e tanti medici e infermieri che lavorano h24, colgo l'occasioni per ringraziarli".