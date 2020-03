Inter, Skriniar: "Il calcio manca, ma torneremo più uniti di prima"

L'Inter è ancora in isolamento domiciliare. "Una cosa nuova per tutti. Ma ora l'importante è combattere questo virus e uscirne tutti insieme". Parola di Milan Skriniar: il difensore nerazzurro, in una lunga videochiamata, ha risposto alle domande dei tifosi sui social network del club durante questi giorni così delicati. "E difficili", sottolinea Skriniar, sul divano e in maglia da gara. "Il calcio manca sicuramente, a noi giocatori come agli appassionati. Siamo abituati ogni giorno ad andare ad Appiano, ora invece sono chiuso in casa con la mia ragazza e i miei due cani". Tenersi in condizione è una bella sfida: "Seguiamo le indicazioni dello staff, ma non è facile lavorare da casa e mantenere allenata la mente", ammette il classe '95. "Poi guardo la tv e gioco alle freccette. Appena sarà finito tutto questo sono convinto che sarà ancora più bello scendere in campo. Dopo una situazione così sapremo tornare insieme e stare più uniti di prima".

"Samuel il mio difensore preferito, Bastoni quello con cui vado più d'accordo"

La chiacchierata continua, è il momento delle curiosità dei tifosi: "L'attaccante più difficile da marcare? Dico Messi, CR7 e Mbappé", le scelte di Skriniar. "E anche la prima esperienza con Ibrahimovic nel derby è stata dura. Mentre il calciatore che più di tutti avrei voluto conoscere sul campo è Ronaldo il Fenomeno. Sia da avversario sia da compagno di squadra, visto che ha giocato nell'Inter anche lui". Un altro ex nerazzurro, il difensore preferito di Milan: "Walter Samuel. La sua forza faceva la differenza. Oggi invece, se devo dirne uno tra tutti i miei compagni, vado molto d'accordo con Bastoni: ti voglio bene Gerry". E si scopre che Skriniar chiama così il centrale della Nazionale U21...perché a suo dire assomiglia a una giraffa. Lo slovacco prosegue la carrellata: "Anche se Koulibaly sta attraversando un momento difficile, lui Ramos e Van Dijk sono i difensori più forti in questo momento", spiega convinto. "Però, tra tutti i ruoli, non so dire chi mi ha impressionato di più qui all'Inter. Alla Samp invece sicuramente Bruno Fernandes". Ai tempi delle trofie al pesto: "Certo, era il mio piatto preferito quando vivevo a Genova. E nella mia Slovacchia adoro gli gnocchi al formaggio".