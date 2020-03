Zanetti l'ha definito tra i giocatori "più interessanti del campionato argentino". L'agente ringrazia: "Un orgoglio ricevere questi elogi, ha tutto per arrivare in un grande club come l'Inter". Alla scoperta di Martinez Quarta

L'Inter guarda al futuro, con un occhio speciale al mercato argentino, che in tempi recenti ha regalato ai nerazzurri un talento come Lautaro Martinez. E così da un Martinez... ad un altro: Lucas Martinez Quarta, infatti, è uno dei prospetti più interessanti seguiti dal club, come ha ammesso lo stesso Javier Zanetti. Difensore centrale classe 1996, di nazionalità argentina ma con passaporto europeo, Martinez Quarta è di proprietà del River Plate, dove ha saputo ritagliarsi un posto da titolare inamovibile. Ha già debuttato con la nazionale, con cui ha collezionato due presenze. In totale, con la maglia dei Milionarios ha totalizzato 96 presenze e 5 reti. È soprannominato "Chino", proprio come Alvaro Recoba, per la forma dei suoi occhi quando era piccolo. I suoi idoli sono Sergio Ramos, Piqué e il connazionale Otamendi. Nel 2017, Martinez Quarta fu trovato positivo ad un diuretico proibito dalla legge antidoping e fu condannato a sette mesi di inattività insieme al compagno di squadra Camilo Mayada.

Le parole del suo agente

Javier Zanetti aveva detto, in un’intervista a Radio Continental, che Martinez Quarta è "tra i più interessanti del calcio argentino". In un’intervista rilasciata a FC Inter News, l’agente del giocatore Gustavo Goñi ha parlato così: "Siamo orgogliosi che uno come Zanetti lodi pubblicamente Lucas. Siamo convinti che sia realmente uno dei migliori centrali di tutto il Sudamerica. Ha tutte le carte in regola per distinguersi anche in Europa e giocare in un top club come l’Inter. Ma ovviamente bisogna aspettare e vedere quali offerte arriveranno. Finché non c’è qualcosa di concreto, non voglio dare adito ai rumors: non sarebbe corretto". Martinez Quarta ha una clausola rescissoria di 22 milioni di euro.