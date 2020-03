Nella serata di domenica era arriva la notizia della positività al Coronavirus, annunciata dal Milan attraverso un comunicato ufficiale. Ad essere coinvolti Paolo Maldini e il figlio Daniel, entrambi in buone condizioni e destinati a prolungare la loro quarantena per tutto il tempo necessario. Così spiegava la nota del club rossonero: "Il Direttore dell'Area Tecnica del club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla prima squadra. Paolo e Daniel - proseguiva la nota ufficiale - sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari, prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica". A distanza di qualche ora chi ha rassicurato sulla situazione è stato proprio Paolo Maldini, che ha condiviso un video-messaggio attraverso il proprio account Instagram.

Le parole di Paolo Maldini

"Con questo video volevo ringraziare tutte quelle persone che hanno fatto arrivare attraverso i social, attraverso i messaggi, il loro amore e anche la loro preoccupazione per le condizioni di salute mie e di mio figlio. Noi stiamo bene: dovremmo riuscire a debellare questo virus nell’arco di una settimana. Comunque grazie per il vostro affetto che veramente non manca mai. Io volevo ringraziare tutti quei dottori, gli infermieri, operatori sanitari, Protezione Civile e forze dell’ordine che stanno affrontando questa emergenza con il massimo della professionalità e con un coraggio enorme. Ancora una volta, ci fare sentire orgogliosi di essere italiani. Grazie ancora".