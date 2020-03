skysportclassic, oggi è "Toro Day" su Sky Sport Serie A

Un venerdì da non perdere per i tifosi granata. Su Sky Sport Serie A sarà infatti "Toro Day": si parte alle 9.30 del mattino con il meglio delle partite dei granata dell’ultimo decennio, oltre agli approfondimenti di Federico Buffa e Giorgio Porrà

Su Sky Sport Serie A oggi è "Toro Day", una raccolta di partite, belle, emozionanti, non tanto per il risultato, ma per quello che hanno saputo dare a livello di spettacolo.

Si inizia con Torino-Genoa della stagione 2013-14, una partita al cardiopalma in un momento nel quale il Torino inseguiva il sogno Europa League. In prima serata c'è Federico Buffa con Storie di Campioni: il Grande Torino, a seguire l’Uomo della Domenica dedicato a Gigi Radice.

Si chiude la giornata con la bellissima Torino-Inter della stagione 2013-14 con espulsione di Handanovic dopo soli 6’ di gioco e un risultato, 3-3, arrivato al 90' con il gol di Guarin in rovesciata.

#skysportclassic: Torino Day, la programmazione su Sky Sport Serie A