Milan, Pioli: "Coronavirus? Medici e infermieri i nostri eroi. Restiamo a casa"

Tutta l'Italia è impegnata nella battaglia al coronavirus, il mondo del calcio non fa eccezione ed è fermo in attesa di capire quando si potranno riprendere le attività. Stefano Pioli ha parlato di questo difficile momento e di tanto altro ai canali ufficiali del Milan, questa una breve anticipazione dell'intervista che uscirà sulle pagine della società rossonera: "Provo un sentimento di grandissima gratitudine nei confronti di medici, infermieri e personale sanitario che stanno mettendo tutte le loro forze, le loro competenze, la loro passione. Sono i nostri eroi, mettono tutto per aiutare tutti a superare questo momento difficilissimo. Vorrei poi ricordare l'importanza di stare a casa: significa salvare delle vite", le parole dell'allenatore.