Tra le coppie più "attive" in queste lunghe giornate casalinghe a causa dell'emergenza per il coronavirus sicuramente Antonio Candreva e la compagna Allegra, protagonisti di alcuni video in cui provano a sdrammatizzare e allentare un po' la tensione dei loro tanti follower. Molto seguiti i loro "allenamenti al bacio", e ora questo scambio di palleggi tra il centrocampista dell'Inter e la sua dolce metà finito con un pezzo di lampadario... sul parquet. "Alla fine ce l'abbiamo fatta a rompere qualcosa - ha scherzato Candreva sul suo account Instagram - domani tolgo tutti i mobili...".