Un quiz tutto da ridere, con protagonisti i giocatori del Napoli e, nelle vesti del presentatore, Salvatore Esposito, l’attore famoso per la sua parte in Gomorra e grande tifoso della squadra di Gattuso. È l’idea lanciata dal club azzurro, che attraverso il suo account Twitter, ha trovato un modo per far sorridere i propri tifosi durante la quarantena. Si chiama House Quiz e, nella prima puntata, ha visto nei panni dei concorrenti Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Sebastiano Luperto.



Dieci domande dedicate a cinema e serie tv al termine delle quali (tra gag, risate e improbabili “strumenti” usati come pulsanti per prenotarsi) è Insigne a trionfare, sfruttando soprattutto la sua passione per la serie "Gomorra", dichiarata già al momento delle presentazioni.. per “ingraziarsi” il conduttore. Grazie all’ultima e decisiva domanda (a scelta multipla… per modo di dire), il capitano del Napoli si porta a casa anche il premio in palio: una videolezione di recitazione proprio con Salvatore Esposito.