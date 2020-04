Da buon tifoso romanista, Francesco Totti non perde l'occasione per pungere con il sorriso sulle labbra i grandi rivali della Lazio: "Scudetto? Spero abbiano un black-out, anche se è una di quelle stagioni in cui tutto gira per il verso giusto", le parole dell'ex capitano giallorosso a #CasaSkySport