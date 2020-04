Francesco Totti, ospite a #CasaSkySport, ha parlato del suo rapporto con l'ex allenatore della Roma Luciano Spalletti: "Ho conosciuto due versioni, la prima era come un padre. Poi qualcosa è cambiato e non è andato tutto nel migliore dei modi, come avrei voluto"

