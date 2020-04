Il club rossonero, con il supporto di alcuni sponsor e delle donazioni dei Milan Club cinesi, consegnerà duemila pacchi contenenti prodotti per l’igiene, mascherine, generi alimentari e gadget a tutti gli abbonati che abbiano più di 65 anni CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DEL 10 APRILE IN DIRETTA

Il Milan scende in campo al fianco dei suoi tifosi più esposti. È partita infatti l’operazione di consegna di duemila "care-pack", dei pacchi che verranno consegnati a tutti gli abbonati di quest’anno che abbiano più di 65 anni, la fascia della popolazione maggiormente colpita dall’epidemia di coronavirus. I pacchi contengono generi alimentari, prodotti per l’igiene, dispositivi di protezione individuale e alcuni gadget del club. Per l’iniziativa, il Milan ha potuto contare su diversi sponsor della squadra come Alps, Balocco, Bioscalin, La Molisana e Peroni, sul supporto logistico dell’azienda Yusen e sulle donazioni – per quanto riguarda le mascherine – dei Milan Club della Cina. I pacchi saranno consegnati alle residenze degli abbonati, per "un gesto che intende trasferire il senso di vicinanza e di appartenenza che sono alla base dei valori del Club" si legge nel comunicato pubblicato dalla società sui propri canali ufficiali.