De Rossi a #CasaSkySport: "Vorrei allenare la Roma ma devo meritarlo"

L'ex centrocampista racconta il momento di transizione: "Sono passato in pochi giorni da vecchio giocatore a giovane allenatore. Sedermi sulla panchina giallorossa è un obiettivo, ma senza fretta". Tra nostalgia... "Non ho mai scelto di lasciare la Roma, ma al Boca mi sentivo un dio"...e ricordi: "Sempre grato a Lippi per quel 2006: che avrei giocato in finale me lo venne a dire Peruzzi"

Pensare già da allenatore, la nostalgia boquense e quella giallorossa. Per Daniele De Rossi può coesistere tutto, soprattutto in un momento di transizione come questo: "Sono passato in pochi giorni da calciatore vecchio ad allenatore giovane", sorride l'ex centrocampista nella lunga chiacchierata rilasciata a Casa Sky Sport. "In questo periodo a casa mi sento un po' stretto come tutti quanti, ma la salute c'è e quindi non posso lamentarmi". Il tempo per pensare è tanto: "Ho fatto un percorso da calciatore davvero raro", sottolinea Daniele. "20 anni di fila nella stessa squadra non capitano tutti i giorni. Sicuramente non è possibile ripetere un periodo così lungo da allenatore, soprattutto a Roma. Ma proprio non fa parte della natura del mestiere. Per prima cosa devo diventarlo: fare un percorso di crescita di cui tutti hanno bisogno. Inizio a vedere le cose con una calma che da giocatore non ti puoi permettere, perché sai che l'orologio va avanti. Sedermi sulla panchina della Roma un giorno mi piacerebbe, ma senza fretta". Figlio di Alberto, alla guida delle giovanili giallorosse, già leader in campo: "Inizierò questo percorso non solo perché mi piacerebbe, penso proprio di saperlo fare", ammette lo storico numero 16. "Mi è sempre stato riconosciuto questo ruolo di leader: quindi magari sarò un pochino avvantaggiato da questo punto di vista ma essere allenatore è anche tanto altro".



L'addio all'Olimpico...

26 maggio 2018: dopo 616 presenze e 63 gol, De Rossi lascia la Roma. "Quella notte l'ho vissuta con grande serenità", Daniele ricorda la partita contro il Parma. "Non ho finto neanche per un secondo, mi sono emozionato in alcuni momenti. E altri durante i 90 minuti sono stati un po' di vuoto: non c'erano gli stimoli abituali. Quindi nei momenti di pausa, una sostituzione, un infortunio, mi ricordo che mi guardavo intorno e osservavo quella che era stata casa mia da quasi 20 anni: da questa prospettiva quel posto non l'avrei vista mai più. E lì un po' di magone ti viene". Poi c'è l'altra faccia della medaglia: "Ero sereno, sapevo di aver fatto un percorso negli anni: 'Arrivaci pronto', mi ero detto, 'perché prima o poi arriverà'. Non conta quello che hai fatto in carriera e fa male a chiunque, un forte senso di malinconia. Ma era importante far vedere ai tifosi di essere andato via con un sorriso, perché sono felice di quello che loro mi hanno fatto diventare". Nei mesi seguenti, il video dell'ultimo discorso in spogliatoio, postato su Instagram da El Shaarawy, è diventato virale: "Io non preparo mai niente, inizio a pensarci in quei secondi", sorride De Rossi. "Negli ultimi giorni quei bastardi dei miei compagni mi facevano un applauso in allenamento anche se facevo un passaggio di 5 metri. La richiesta da parte mia è stata proprio quella: non è una partita di beneficenza, non voglio che mi passate sempre la palla. E' una partita di calcio e la voglio fare alla mia maniera. Il fatto che sia finita 0-0 è di una tristezza unica ma è anche in linea con quello che volevo io".

...e quello al Boca

Poi un'estate difficile, e un nuovo stimolo dall'altra parte del mondo. "Non ho scelto io di lasciare la Roma e ho scelto io di lasciare il calcio", ammette De Rossi. "Sono stati entrambi due momenti difficili: una volta perché qualcuno aveva deciso per me e un'altra perché era la cosa più giusta da fare per la mia famiglia che ne ha subito tratto grande beneficio. Sara, la mia compagna, mi ha dato tanto ed è sempre stata fondamentale nelle mie scelte. Prima è stata pronta ad accettare l'Argentina, poi si è innamorata di quel posto come me e la ringrazio ancora per non avermi tenuto il broncio quando siamo tornati indietro: lì ormai avevamo creato una sorta di famiglia". L'ex giocatore spiega di non aver più sentito i dirigenti della Roma per un possibile futuro, mentre si sofferma sull'incontro con Riquelme: "Con lui ho avuto un rapporto molto semplice e diretto: gli ho spiegato le mie situazioni e mi ha fatto capire che puntavano comunque su di me. Che a parlarmi fosse un poeta del calcio, mi ha fatto effetto. Mi sono allenato 5 giorni con la squadra, con i ragazzi che continuavano a chiedermi di rimanere: a un certo punto ho dovuto andarmene di punto in bianco, perché se non l'avessi fatto subito sarei rimasto, facendo un danno alla mia famiglia. Ma io lì stavo da dio. Ho una nostalgia forte e pesante di quel posto. Non solo calcistica, ma anche per la gente. La città". E sul fascino di Buenos Aires interviene da casa anche Daniele Adani. Lato River, però: "Per Almeyda e perché se bisogna scegliere, dico el mas grande", spiega l'ex difensore. De Rossi non ci sta: "Il Boca l'ho scelto da ragazzino, guardando le immagini delle tifoserie che mi appassionavano in giro per il mondo. E naturalmente per Maradona, da sempre uno dei miei idoli. Tutti quanti sanno cos'è questa squadra, ma nessuno la conosce veramente. Non so chi sia el mas grande, ma chi dà mas amor è sicuramente il Boca".