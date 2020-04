Un pranzo di Pasqua tutto sommato “sobrio”, senza eccessi, alla Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha postato su Instagram la sua tavolata, con foto di famiglia accanto alla compagna Georgina e ai quattro figli, approfittandone per lanciare anche un importante messaggio, visto l’hashtag (“Restate a casa”) con cui ha accompagnato gli auguri: “Auguriamo a tutti una felice Pasqua”.



Ma ciò che più impressiona, a conferma della maniacalità del personaggio, è proprio il fatto che, sorridente nella sua Funchal, Ronaldo non si sia concesso strappi alla regola nemmeno nel giorno di Pasqua, come si può constatare soprattutto dalle bevande in tavola. Solo acqua. Pura e semplice.