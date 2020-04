Nel giorno in cui sono apparse dalla Svezia le immagini di Zlatan Ibrahimovic che si è allenato con l’Hammarby (club di cui è anche azionista), la testata portoghese dnoticias.pt ha rilanciato quelle di Cristiano Ronaldo che si allena a Madeira. Nei giorni scorsi il giocatore della Juventus aveva pubblicato dei video in cui mostrava di tenersi in forma, assieme alla fidanzata Georgina Rodriguez. Stavolta invece si tratta di un vero allenamento col pallone, in uno stadio (quello del Nacional de Madeira , squadra che milita nella Serie B portoghese.

Il governo portoghese, finora, non ha proibito gli allenamenti di squadra. In Portogallo i casi di coronavirus totali sono circa 14 mila con poco più di 400 morti e la situazione sull'isola di Madeira è relativamente tranquilla. Qui il virus infatti ha colpito solo una piccolissima pate della popolazione (53 casi positivi accertati delle autorità dell’isola all’8 aprile, rispetto ai circa 290 mila abitanti).

Cristiano Ronaldo è dal 9 marzo in Portogallo, dove era volato con l'ok della Juventus per seguire da vicino la riabilitazione della mamma (da poco dimessa dall'ospedale dove era ricoverata in seguito a un ictus).