MEDIA PUNTI PER CAMBIARE | Quale rendimento porta maggiormente al cambio di allenatore? Secondo lo studio effettuato da Opta, le rivoluzioni in panchina tendenzialmente arrivano quando la media punti nelle cinque partite precedenti al cambio è di 0.67 (considerando solo i casi in cui sia l’allenatore poi esonerato che quello subentrante abbiano registrato almeno 5 panchine stagionali consecutive). In un campionato a 20 squadre, significherebbe concludere la stagione con 25-26 punti, solitamente insufficienti per raggiungere la classica quota salvezza