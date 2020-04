1/7

1) QUANDO SI RIPARTE?

Innanzitutto è stata definita una cosa: nel caso in cui il campionato italiano dovesse ripartire, ciò non avverrebbe sicuramente prima di un mese dopo la ripresa degli allenamenti. Considerando che il ministro Spadafora ha indicato il 4 maggio come data di un possibile inizio degli allenamenti (sicuramente non prima), se così fosse il campionato non partirebbe prima di inizio giugno, più probabilmente metà giugno