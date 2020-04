L’argentino è stato protagonista di una diretta Instagram con Christian Vieri: "Per una provinciale come noi, è pazzesco avere un attacco così. Ilicic è incredibile e che fatica in settimana con gli allenamenti di Gasperini..." CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Papu Gomez ha raccontato l’Atalanta e la sua Bergamo, in una diretta Instagram con Christian Vieri, ex giocatore della Dea. L’argentino ha cominciato dal calore dei tifosi: "Io venivo da Catania, e tutti parlavano del tifo del Sud. Ma io quando sono arrivato qui sono rimasto sorpreso dall'accoglienza, la gente è folle da questo punto di vista. Si vive bene qui". Vieri ha a lungo elogiato il bel gioco espresso dalla squadra di Gian Piero Gasperini e della qualità in attacco, ma Gomez ha riconosciuto meriti anche ai giocatori meno vistosi: "Abbiamo dei compagni che si fanno un culo così per noi, che corrono il triplo come De Roon e Freuler. Per una provinciale come l'Atalanta avere un attacco così con tre nomi importanti, senza dimenticarci di Muriel che ha fatto 14 gol partendo spesso dalla panchina, è pazzesco se si pensa che non c'è il budget delle big. Ogni anno comunque si vendono 2-3 titolari ma tiriamo fuori sempre qualcosa di buono. Sono andati via Cristante, Mancini, Conti, Spinazzola, Petagna ma continuiamo a far bene anche se per bilancio bisogna vendere. Ormai i meccanismi sono quelli e la cosa importante è che la base della squadra ci sia: io sono qui da sei anni, poi c'erano Masiello, De Roon e Freuler: la colonna vertebrale della squadra c'è e tutti si adattano velocemente, rendendo tutto più facile".

Le fatiche settimanali I successi del club sono il risultato anche di un importante lavoro svolto col settore giovanile: "Quando giochiamo con quelli della Primavera a un certo punto dobbiamo tirare delle stecche sennò non riusciamo a fermarli. C'è Traoré che a volte sembra Messi, i nostri difensori a volte non li prendono. E ce n'è sempre un talento nuovo". Senza tralascia il lavoro fisicamente impegnativo a cui li sottopone Gasperini: "Io non mi godo niente durante la settimana. Il giorno della partita è il mio giorno di riposo. Ilicic si lamenta di tutto, ma lui è così, a volte scherza. Ha un fisico strano, gli fa male spesso la schiena e deve fare attenzione ai lavori che fa in settimana. È impressionante però, l'anno scorso era Zapata a segnare tanto, ma quest'anno è incredibile. La fisicità di Duvan? Dico solo che i pantaloncini sembrano delle mutande addosso a lui. A volte in partitella non mi voglio nemmeno avvicinare, non ci vuole niente a farsi male. Quando sta bene è un treno, butta la palla avanti e non si prende".