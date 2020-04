1/22 ©Getty

Prima della top 20 completa, facciamo un piccolo passo indietro con altri marcatori memorabili della Serie A 1996/97 tra i primi posti della stagione. Fuori dai primi venti un attaccante in doppia cifra come Roberto Muzzi, all’epoca in forza al Cagliari. Un gol in meno per il viola Luis Oliveira, mentre a quota 8 centri incontriamo i bianconeri Christian Vieri, Alessandro Del Piero e Michele Padovano ma non solo: ci sono anche Pierluigi Casiraghi (Lazio), Demetrio Albertini (Milan) e Alfredo Aglietti (Napoli)

I MIGLIORI BOMBER DELLA SERIE A 1995-96