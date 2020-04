Antonio Cassano è stato uno dei più grandi talenti italiani dall'inizio del nuovo millennio, protagonista di una carriera vissuta tra alti e bassi a causa del suo carattere. In questi ultimi mesi ha studiato per diventare direttore sportivo e ora è pronto per una nuova vita: "Devo ringraziare Ausilio innanzitutto, se ho deciso di intraprendere la carriera da direttore sportivo è grazie a lui – le parole di Cassano a Casa Sky Sport -. È uno dei migliori, anche se non ama la ribalta. Ma è meglio così. Futuro alla Samp? Con Ferrero mi sono incontrato 6 mesi fa, ci siamo presi del tempo per valutare bene le cose. Abbiamo parlato, l'idea da parte mia di fare il direttore sportivo c'è, bisogna vedere se lui non ha cambiato idea. Io amo il calcio, è la mia vita. Se dovessi accettare un progetto in B o in C? Sarebbe solo per l'Entella. Nel calcio non ci sono persone come Gozzi, è un uomo straordinario e spero possa un giorno andare in Serie A".

"Sono il più grande talento buttato via"

Lo stesso ex attaccante barese, a distanza di anni, si rimprovera qualche atteggiamento sbagliato: "Sono il più grande talento degli ultimi anni buttato via, perché mi sono buttato via – prosegue -. Una cosa è cambiare, un'altra è non volersi allenare e mandare a quel paese tutti e litigare dalla mattina alla sera. Genio e sregolatezza fino a un certo punto, ma senza esagerare. Io ho oltrepassato troppe volte il limite. I figli ti fanno cambiare, a 20 anni avrei insegnato ai miei figli a fare tutto al contrario mentre ora sono migliorato. Ma devo ringraziare soprattutto mia moglie, sono orgoglioso di averla al mio fianco".