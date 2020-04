TuttiControCovid, il derby Lazio-Roma

Domenica 26 aprile alle 15 tifosi di romanisti e laziali si sfideranno in una gara di generosità. L'obiettivo è raccogliere fondi per finanziare il Centro Covid del Policlinico Tor Vergata di Roma

Tutti contro il Covid, ma senza mascherine e in un derby Lazio-Roma. Fiammetta Pilozzi, sociologa romana che ha tanti partner generosi, si è messa in testa l’idea di organizzare una partita di calcio alla rovescia e di farla giocare online su WWW.TUTTICONTROCOVID.IT . Piattaforma web creata apposta gratuitamente da tecnici bergamaschi, uniti a designer della Silicon Valley. In campo stavolta ci sono i tifosi, i giocatori fuori a tifare.

Domenica 26 aprile alle 15 in punto, dunque, novanta minuti virtuali di beneficenza, e di molta fantasia, contro il coronavirus. Si gioca così: da una parte i supporter laziali, dall’altra quelli romanisti. Sarà una gara di generosità, con un pallone che si muove di qua e di là su un campo senza calciatori, spinto solo dal volume delle donazioni. Più una tifoseria donerà, più spingerà la palla verso la porta avversaria. Versamento minimo di 2 euro, effettuabile coi comuni strumenti di ogni pagamento digitale. Le tifoserie devono donare a nome dell’una o dell’altra squadra. Rivali, ma per una volta solidali, con un identico obiettivo.

Raccogliere più fondi che si può per finanziare, nel mezzo dell’emergenza da coronavirus, il Centro Covid del Policlinico Tor Vergata di Roma, sanità pubblica. In tribuna i campioni, a stimolare donazioni, a spronare gli sfidanti.

Lazio-Roma, il derby dove il bene vince sempre è lo slogan scelto. Perché entrambi i club hanno aderito all’iniziativa e faranno partecipare diversi loro giocatori all’evento. Intervengono, assicura l’organizzatrice, Enrico Montesano, Giulio Scarpati, Enrico Vanzina, Carlo Verdone, Dino Zoff. E la Nazionale Italiana Cantanti offre il suo sostegno rilanciando l’hashtag #tutticontrocovid.

La telecronaca sarà affidata a Marco Lollobrigida, insieme a Giacomo Zanetello e al dj radiofonico Danilo da Fiumicino. Sulla piattaforma, infatti, sarà visibile una finestrella che mostrerà in diretta streaming video il commento della partita. A domenica, e mano al portafogli.