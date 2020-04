"Bagg10 weekend” e poi tutto il Mondiale 2006!

Continua la programmazione speciale di Sky Sport (Sky #IoRestoACasa). La settimana di Sky Sport Uno dedicata ai bomber della Serie A si conclude con il “BAGG10 WEEKEND” (25-26 aprile). Due giornate interamente dedicate a uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi: Roberto Baggio. Sul canale 201 sarà possibile rivivere le prodezze del “divin codino” in Serie A, alcune delle sue migliori partite in maglia azzurra ai Mondiali d’Italia ’90 (Italia-Inghilterra) e USA ’94 (contro Nigeria, Spagna e Bulgaria) con i commenti originali dell’epoca.

Tutto il Mondiale 2006 su Sky Sport Uno

Da lunedì poi, e per l’intera settimana, su Sky Sport Uno tutte le 64 partite del Mondiale 2006, dai gironi alla finale del 9 luglio. Ogni sera alle 22, un match (dei sette) degli azzurri di Marcello Lippi nell’intera competizione, dall’esordio contro il Ghana (lunedì 27 aprile) alla Finale contro la Francia (domenica 3 maggio).

Anche la programmazione di Sky Sport Serie A (dalla prossima settimana in onda su Sky Sport Collection, 24 ore dopo) riproporrà alcune giornate a tema, tra cui “Mertens Day” (28/4), “Ibrahimovic Day” (29/4) e “Baggio Day” (1/5). Inoltre, lunedì 27 aprile si festeggia il 40° anniversario dello scudetto dell’Inter stagione 1979-’80 e per celebrarlo andrà in onda in più passaggi lo speciale realizzato da Riccardo Gentile “L’Inter Nazionale 1979/80” (alle 13.30, 19.30 e 23 su Sky Sport Serie A; alle 15.30, 21 e 24 Sky su Sport Football; alle 18 e 22.30 su Sky Sport 24).

Casa Sky Sport

Su Sky Sport 24, nuovi appuntamenti con #CasaSkySport. In occasione del “BAGG10 WEEKEND”, domani in collegamento Matteo Marani e Alessandro Costacurta (dalle 14), Walter Veltroni e Giancarlo Marocchi (dalle 14.30). In serata ospiti Ettore Messina e Fabio Capello (dalle 19). Continuano anche le rubriche “Calciomercato – L’Originale” (lunedì, mercoledì e venerdì alle 23.30), “Juke Box” (martedì, giovedì e sabato alle 23.30) e “Sky Calcio Club” (domenica alle 20.30 e alle 23.30).

L'anniversario

Lunedì 27 aprile alle ore 15, in occasione dei 40 anni dello Scudetto dell’Inter 1979/80, interverrà a Sky Sport 24 il portiere nerazzurro di allora, Ivano Bordon, per parlare di quell’impresa e presentare il suo libro “In presa alta, le parate di una vita di un portiere gentiluomo d’altri tempi”.

La novità

Su Sky Sport Football, sabato 25 aprile appuntamento con l’ePremier League Invitational tournament, il torneo online organizzato dalla stessa lega inglese: alle 19.00 le semifinali e alle 19.45 la Finale.

Motori

Su Sky Sport F1, sabato 25 aprile da non perdere la quinta tappa dell’Indycar iRacing Challenge che si correrà sull’affascinante Circuit of The Americas di Austin, con la partecipazione di tutti i piloti ufficiali e Lando Norris con la McLaren. Telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Da lunedì 27 aprile, sul canale 207 sarà possibile rivivere le gare più appassionanti del Mondiale 2018. Anche su Sky Sport MotoGP proseguono le giornate dedicate alla storia recente del Motomondiale e la prossima settimana sarà dedicata al racconto della stagione 2015.

NBA & Wrestling

Su Sky Sport NBA, domenica 26 aprile sarà “Gallo&Beli Day”, con i match più belli e gli speciali NBA con protagonisti Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Su Sky Sport Arena, spazio al wrestling con il meglio della programmazione in pay per view del 2015.