In Sardegna allenamenti ok: ma il Cagliari aspetta

Dopo l'Emilia-Romagna, anche la Regione Sardegna ha aperto alla possibilità di effettuare gli allenamenti individuali all'interno dei centri sportivi a partire da lunedì 4 maggio. Questa decisione permetterà a due società di rientrare in campo: la squadra di calcio del Cagliari e quella di basket della Dinamo Sassari. A darne notizia è stato lo stesso Presidente della giunta regionale, Christian Solinas, con queste parole: "Potranno riprendere individualmente gli allenamenti all'interno di centri sportivi e strutture a porte chiuse ma all'aria aperta per quanto riguarda gli sport di gruppo riconosciuti dal CONI. Questo significa che il Cagliari potrà riprendere gli allenamenti ad Asseminello, prima in maniera individuale e poi collettiva", ha spiegato ai cronisti in videoconferenza.

Nonostante questa decisione da parte della Regione Sardegna, però, il Cagliari ha deciso di posticipare ancora il rientro in campo. La società rossoblù ha preso positivamente atto della disponibilità del Presidente Solinas alla riapertura del Centro Sportivo di Asseminello, ma attende comunque maggior chiarezza sul protocollo sanitario da mettere in atto e sulle questioni legate alle responsabilità giuridiche e ai contratti.