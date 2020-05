Inter verso ripresa: ma slitta inizio allenamenti

Anche l'Inter si muove per la ripresa degli allenamenti, per ora individuali, ad Appiano Gentile. Ma prima di inizare a correre sono necessari alcuni giorni di test medici. Per avere il tempo di ultimarli i nerazzurri dovrebbero quindi iniziare il lavoro sul campo mercoledì, o al più tardi giovedì, e non martedì come previsto in un primo momento

Tre giorni di test medico sanitari ed eventuali tamponi, o test rapidi che abbiano la stessa validità per ottenere l’idoneità necessaria a soddisfare le linee guida per la ripresa degli allenamenti pubblicate dall’ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio. Questo ha cambiato i programmi dell’Inter, che ha dovuto posticipare la ripresa dell’attività pre agonistica prevista per martedì alla giornate di mercoledì o al più tardi giovedì, nel caso fosse necessaria qualche ora in più per completare l’iter degli esami. Questo non cambierà quello che era stato già pensato per la giornata del 5 maggio, e cioè un lavoro diviso a gruppi di 3-4-5 giocatori sui 4 campi a disposizione del club ad Appiano Gentile. Le sedute saranno facoltative e saranno presenti un medico e un preparatore atletico, difficilmente Antonio Conte almeno nei primi giorni che serviranno solo a rimettere in moto una macchina che ha viaggiato a giri ridotti in questi mesi nonostante i lavori e le tabelle che ogni giocatore ha seguito nelle proprie abitazioni, o a volte nei garage condominiali. Entrando alla Pinetina bisognerà usare obbligatoriamente la mascherina. Finito l’allenamento, che andrà svolto rispettando ovviamente le distanze di sicurezza, tutti i giocatori potranno usare le docce delle stanze della foresteria a loro dedicate. Uniche zona accessibili della Pinetina. Off limits spogliatoi club house e tutto il resto. Se si dovesse riprendere giovedi ci sarà anche Alexis Sanchez, unico giocatore che per motivi personali è tornato dal Cile solo il 22 aprile ed è in quarantena fino a mercoledì, quando si spera di ricominciare a fare piccoli passi per un ripresa ancora più corposa dalla terza settimana di maggio. Ma visto il momento e i continui up and down meglio navigare a vista senza previsioni a lungo termine prima di decisioni definitive del governo