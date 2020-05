Samp, tre nuovi positivi e un recidivo al Covid-19

È quanto è emerso dai test a cui la società blucerchiata ha sottoposto i propri calciatori in vista della ripresa degli allenamenti. Tre nuove positività e un ritorno di positività per un giocatore che era già stato malato. Il club comunica che i quattro sono asintomatici e sono stati posti in quarantena

Nuove positività al coronavirus in Serie A. Si tratta di quattro giocatori della Sampdoria, la squadra già più colpita dal virus di tutto il campionato con almeno 7 casi (a un certo punto la società aveva deciso di non comunicare più i nuovi casi). In una nota la Samp ha fatto sapere che gli ultimi esami hanno evidenziato tre nuove positività e una recidiva per un giocatore già precedentemente positivo. I quattro - specifica il club - sono attualmente asintomatici, e sono stati posti in quarantena. Saranno costantemente monitorati come da protocollo.

I precedenti

I giocatori della Sampdoria di cui nelle scorse settimane era stata comunicata la positività al coronavirus sono Gabbiadini, Colley, Thorsby, Ekdal e La Gumina, oltre al medico sociale Baldari. Dopo di loro la società decise di non comunicare più né i nominativi, né il numero di eventuali nuovi casi. De Paoli però annunciò autonomamente la propria positività sui suoi profili social personali