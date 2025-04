Dove vedere Milan-Atalanta

La partita Milan-Atalanta della 33^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 20 aprile alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Atalanta

Dopo essere rimasto imbattuto per cinque partite di fila (4V, 1N), il Milan ha perso due delle ultime tre gare (1N) di Serie A contro l’Atalanta e potrebbe subire due sconfitte consecutive contro i bergamaschi per la prima volta nel massimo torneo da maggio 2014-gennaio 2015 (con Clarence Seedorf prima e Filippo Inzaghi poi in panchina). Il Milan ha perso soltanto una delle ultime 13 sfide (8V, 4N) giocate in casa nel girone di ritorno di Serie A contro l’Atalanta - quella del 30 marzo 2008 (1-2) - l’ultimo allenatore dei rossoneri ad avere subito una sconfitta al suo primo confronto al Meazza contro i nerazzurri nella seconda parte del massimo torneo è stato Nils Liedholm, nell’aprile 1978 (0-1). L’Atalanta non gioca a Pasqua in Serie A dal 1978 (sconfitta contro l’Inter); in quella stessa data, il Milan vinse quella che è finora la sua ultima partita in questo giorno (2-0 contro il Pescara). Rossoneri e bergamaschi non si sono mai affrontati in questa festività nella competizione. Sarà soltanto la seconda volta che il Milan affronta l’Atalanta con almeno 10 punti in meno in classifica a inizio giornata in un torneo di Serie A (61 al momento per i bergamaschi e 51 per i rossoneri); in tutti i precedenti 127 incroci tra le due squadre, infatti, è accaduto finora solo in un’occasione: alla 36^ giornata del campionato 2019/20 (-15 in quel caso) terminata poi sull’1-1, al Meazza. Nelle ultime otto sfide interne di campionato, il Milan ha tenuto la porta inviolata soltanto una volta (nell’1-0 contro l’Hellas Verona, lo scorso febbraio); in tutte le prime otto sfide casalinghe del torneo in corso, invece, i rossoneri avevano collezionato ben sei ‘clean sheet’: record nel periodo. Dopo 12 risultati utili di fila in trasferta (9V, 3N), l’Atalanta ha perso l’ultima gara esterna contro la Fiorentina (0-1) e potrebbe subire due ko consecutivi lontano dal Gewiss Stadium solo per la seconda volta in questo torneo (la prima lo scorso agosto); tuttavia, quella bergamasca è la squadra che ha raccolto più punti in trasferta nella Serie A 2024/25: 33 (10V, 3N, 3P), meno solo di Liverpool (35), PSG (36) e Barcellona (36) nei Big-5 campionati europei in corso.