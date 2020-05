Inter, tamponi e albergo per ripartire

Con l'ok ai tamponi in Lombardia anche Conte e i suoi collaboratori sosterranno il test in vista della ripresa degli allenamenti collettivi. In attesa della fine dei lavori al Centro sportivo Suning (in arrivo una nuova palazzina con 47 stanze) parte del gruppo dovrà però alloggiare in una struttura esterna durante la fase di preparazione

Tamponi e albergo. Così l’Inter studia la ripresa degli allenamenti collettivi con relativo ritiro in quarantena per 15 giorni di tutto il gruppo. In attesa infatti che il Centro Suning termini i lavori per la nuova palazzina che regalerà 47 nuove stanze, al momento la Pinetina può contare su poco meno di 30 camere, sufficienti per i giocatori convocati. Per questo se l’ipotesi ritiro sarà confermata per isolare tutto lo staff, per un totale di circa 55 persone, sarà necessario appoggiarsi, con tutte le problematiche del caso, a una struttura alberghiera esterna, distante pochi chilometri che possa ospitare la restante parte del gruppo: magazzinieri, dottori, fisioterapisti e così via.

La cosa più importante però è che finalmente anche in Lombardia i calciatori e lo staff possono eseguire il test del tampone. E se i giocatori già avevano sostenuto un primo giro di tamponi ora tocca anche a Conte e i suoi collaboratori, oltre che ai professionisti del club che dovranno lavorare a contatto con i calciatori. E se il prossimo ritiro presenta delle difficoltà logistiche relative al pernottamento, dall’altra parte il Centro Suning regala tutte le sue comodità con i 4 campi regolamentari e le strutture ideali per allenarsi e pensare finalmente solo al pallone.