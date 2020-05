Obiettivo 20 gol in stagione, anche perché il suo idolo Del Piero gli ha già promesso una cena. "Non vedo l'ora di tornare a giocare", la carica di Francesco Caputo nell'utima intervista rilasciata a La Gazzetta di Modena. "Il mio è stato un percorso lungo, ma dopo tanti anni di categorie inferiori quella del Sassuolo è stata una scelta condivisa e azzeccata". L'anno scorso 16 gol in Serie A con l'Empoli, ora il classe '87 è a quota 13 da terminale offensivo numero uno dei neroverdi di De Zerbi. "Penso anche alla Nazionale, ma cerco di far parlare il campo", è prudente Caputo. "Vado avanti per la mia strada, per i miei gol: quest'anno mi sono anche comprato e pagato parecchio al fantacalcio". Tra Magic e controller, l'attaccante non si perde nulla: "Gioco tanto e un giorno mi piacerebbe raggiungere la Serie A anche con gli eSports".

"Andrà tutto bene? Un'idea nata con mia moglie"

Le ultime immagini di Caputo in campo avevano fatto il giro del mondo: lo scorso 9 marzo, durante l'ultimo match di Serie A prima dello stop, l'attaccante aveva festeggiato la sua doppietta al Brescia con un messaggio speciale. "Quel cartello 'Andrà tutto bene, restate a casa' è stata un'idea di mia moglie", rivela Caputo. "Ma il pensiero ho voluto scriverlo io. Nessuno sapeva niente, è stata una mia iniziativa: ci tenevo a mandare un segnale a tutto il paese, parole semplici ma che significavano tanto. Sono orgoglioso che le abbiano mostrate le tv di tutto il mondo".