Franck Ribery era tornato a Firenze lo scorso 8 maggio, dopo aver trascorso il lockdown con la famiglia a Monaco di Baviera. Il francese, unico giocatore viola volato all'estero, già prima della partenza si era sottoposto a tampone, per poi ripetere la solita procedura una volta atterrato in Italia. Motivo per cui l'ufficio igiene, il giorno successivo, lo aveva autorizzato a recarsi al centro sportivo Davide Astori per sostenere le visite mediche propedeutiche alla ripresa dell'attività sportiva. Il classe 1983 nel pomeriggio è tornato nuovamente al centro sportivo, laddove ha svolto un terzo giro di test sierologici e tamponi. Poi la prima seduta individuale dopo gli esercizi svolti nei giorni scorsi all'interno delle mura domestiche. Ribery ha dunque ripreso contatto - seppur a distanza ovviamente - con qualche compagno oltre a riassaporare il campo.

Fiorentina, ora gli allenamenti collettivi

Intanto, fra le squadre che inizieranno gli allenamenti collettivi ci sarà anche la Fiorentina. I viola, che pure nelle ultime ore avevano lavorato in modo individuale, potrebbero presto dare il via alle sedute di gruppo, il tutto dopo che uscirà il nuovo protocollo approvato dal Governo. Ribery, che lo scorso 30 novembre si era infortunato gravemente alla caviglia nella partita contro il Lecce e che era stato costretto all'operazione chirurgica, non gioca un match ufficiale proprio da allora. Prima che il Coronavirus fermasse tutto, il francese era tornato ad allenarsi con il gruppo, segno di quanto fosse vicino al rientro. Adesso spera nella ripresa del campionato.