Foto ricordo lunghissima, tutti a un metro di distanza nel rispetto delle distanze richiesto dalla fase 2. Ma la notizia è che tutta la Fiorentina è tornata in campo nel pomeriggio di giovedì. In attesa della definizione dei protocolli sanitari per gli allenamenti collettivi, la squadra di Iachini si è dedicata a una seduta di lavoro a piccoli gruppi. Al centro sportivo 'Davide Astori' presente anche Franck Ribery, che mercoledì aveva svolto il primo allenamento individuale una volta concluse le due settimane di quarantena obbligatoria al rientro in Italia.