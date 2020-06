Un sogno chiamato scudetto. La Lazio è pronta a ripartire per inseguire il suo obiettivo: recuperare il punto di ritardo dall’obiettivo e tornare a festeggiare il tricolore a 20 anni esatti di distanza dall’ultima volta. Per farlo, però, la squadra di Simone Inzaghi dovrà superare una serie di ostacoli. Le ultime 12 giornate, infatti, propongono diversi scontri di alto livello per i biancocelesti. A partire dal ritorno in campo, con la 27^ giornata, in cui saranno di scena a Bergamo per affrontare l’Atalanta, il 24 giugno.

Tre giorni dopo Immobile e compagni ‘debutteranno’ in casa in questa inedita seconda parte di stagione, ospitando la Fiorentina. La successiva gara all’Olimpico vedrà i biancocelesti opposti al Milan, ma prima dovranno superare senza intoppi la trasferta contro il Torino. Lecce, Sassuolo e Udinese – quello contro i neroverdi l’unico appuntamento casalingo – saranno le avversarie successive, frapposte fra l’incrocio con i granata e il big match che tutti i laziali attendono da tempo: quello contro la Juve, in programma all’Allianz Stadium il 20 luglio.

Dopo la sfida ai bianconeri, i ragazzi di Inzaghi torneranno all’Olimpico per ricevere il Cagliari, prima di volare a Verona e chiudere la stagione tra le mura amiche contro il Brescia. Il campionato della Lazio terminerà nella tana del San Paolo, dove affronterà il Napoli sperando in un epilogo felice come quello del 2014-15.

Il calendario della Lazio